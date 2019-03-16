الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأكد الأمين العام لجمعية أهل الحديث في جمهورية بنغلاديش الشيخ محمد شهيد الله خان على الدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ورعاية مصالحهم ، منوهاً بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إيصال رسالة الإسلام السمحة والمعتدلة على منهج السلف الصالح ونشر الإسلام الصحيح الخالي من الغلو والتطرف والإرهاب من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمحلية .جاء ذلك في تصريح له بمناسبة بدء أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه جمعية أهل الحديث في بنغلاديش بعنوان "منهج دعوة الأنبياء عليهم السلام على ضوء الكتاب والسنة" ويشارك فيه علماء ورؤساء جامعات وجمعيات إسلامية وباحثين ودعاة من مختلف الدول الإسلاميةونوه "خان " بالرعاية الكريمة والعناية الفائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة الإسلام والمسلمين وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذي يقصدون الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مؤكداً أن هذه الجهود مقدرة من جميع المسلمين بالعالم .وأثنى فضيلته على الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة , ومحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة والتي تأتي تحقيقاً لتطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اللذين يؤكدان على وضوح واعتدال منهج المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، مثنياً بهذا الصدد بدعم المملكة المتواصل للجمعيات الإسلامية بالخارج لما فيه خير للإسلام والمسلمين .وقدم رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في بنغلاديش شكره وتقديره لوفد المملكة المشارك في المؤتمر برئاسة فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي والوفد المرافق له، مؤكداً أن مشاركة المملكة سوف تعطي دعماً معنوياً وحسياً كبيراً لنجاح أعمال المؤتمر، سائلاً الله التوفيق والسداد .// انتهى //00:43ت م0205