الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

شارك مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية " سابك"، بوفد من أصحاب الأعمال السعوديين في اجتماعات قمة مجموعة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو يومي 14 -15 من مارس 2019 م.

وألقى كلمة المملكة في اجتماعات القمة رئيس وفد القطاع الخاص السعودي يوسف البنيان حيث ركز فيها على أهمية رؤية المملكة 2030 و عدد من المحاور الأساسية منها التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة و الدور الذي تقوم به حاليا للتغلب عليها و الدعوة إلى العمل و التعاون مع الشركاء الدوليين .

وختم اللقاء بكلمة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي حيث أكد فيها أهمية توصيات مجموعة الأعمال ودور القطاع الخاص التنموي، و أهمية التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين ، كما تم تسليم التوصيات لرئيس هذه الدورة رئيس الوزراء الياباني لعرضها على زعماء الدول في قمة العشرين .

وعقد وفد القطاع الخاص السعودي المشارك عدداً من اللقاءات الجانبية ، منها لقاء مع قيادات من غرف التجارة الدولية بحضور رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية ياسين آل سرور , و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية للأعمال و غرفة التجارة الأمريكية، وقيادات منظمة تحالف الشركات العالمي، بالإضافة إلى الاطلاع على التجربة الألمانية كأحد التجارب الناجحة للاستفادة منها في ترأس المملكة لمجموعة العشرين2020، وتم الاتفاق على عدد من المحاور وعقد ورش عمل في المملكة لوضع الإطار العام للتعاون مع المملكة في استضافتها للعام القادم 2020 B20 .

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