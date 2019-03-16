نيويورك 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.و أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 07ر139 نقطة، أو 54ر0% ، ليصل إلى 01ر25849 نقطة.و أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 00ر14 نقطة، أو 50ر0% ، ليصل إلى 48ر2822 نقطة.و ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 62ر57 نقطة ، أو 76ر0% ، ليصل إلى 53ر7688 نقطة.// انتهى //02:00ت م0208