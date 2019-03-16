اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
نيويورك 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
و أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 07ر139 نقطة، أو 54ر0% ، ليصل إلى 01ر25849 نقطة.
و أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 00ر14 نقطة، أو 50ر0% ، ليصل إلى 48ر2822 نقطة.
و ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 62ر57 نقطة ، أو 76ر0% ، ليصل إلى 53ر7688 نقطة.
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