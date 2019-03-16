بروكسل 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأعلن حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) ، اليوم ، تعيين الجنرال في القوات الجوية الأمريكية تود وولترز، قائدًا أعلى للقوات الحليفة في أوروبا.وأوضح الحلف موافقة مجلس شمال الأطلسي على التعيين، مضيفًا أنه يجب انتظار تأكيد التعيين بموجب الإجراءات الأمريكية.و يشغل الجنرال وولترز حاليًا منصب قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا و أفريقيا و حلف الأطلسي.و الجنرال وولترز طيار سابق شارك في أربع عمليات أمريكية في العراق هي عاصفة الصحراء و المراقبة الجنوبية و حرب العراق و الحرية الدائمة.وسيخلف وولترز رسميًا القائد الأعلى الحالي الجنرال كورتيس سكاباروتي في الأسابيع المقبلة بمقر الحلف في بلجيكا.// انتهى //03:12ت م0209