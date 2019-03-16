القاهرة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واستنطلق غدًا بمدينة أسوان في صعيد مصر فعاليات ملتقي الشباب العربي والأفريقي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة 1500 شاب عربي وأفريقي لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية.وتستمر فعاليات الملتقى ثلاثة أيام يناقش خلالها المشاركون مختلف الموضوعات التي تهم الشباب بهدف تعزيز التعاون العربي الأفريقي عبر جلسات وورش عمل ومائدة حوار بين القادة الواعدين من الشباب وكبار صناع القرار والسياسات في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.وأشارت اللجنة المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن أجندة الملتقى تدور حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة وفعاليات ثقافية وترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.يشار إلى أن الملتقى يأتي تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 م بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان.//انتهى//03:40ت م0210