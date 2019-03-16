الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي حاكمة نيوزيلندا في ضحايا الهجوم الإرهابي بمسجدين في مدينة كرايست تشيرشفيصل بن سلطان يثمّن رعاية ومساندة القيادة لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيريةاتفاقيات لتعزيز تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحائلد. القصبي ينقل تحيات القيادة للرئيس العراقيالشريم: الغرور يأكل الحسنات ويغتال التواضع ويذكي الأعداءإمام المسجد النبوي يحذر من التساهل والتهاون في الصلاةمركز الملك عبدالله للحوار يشارك بمؤتمر «الأديان وأهداف التنمية المستدامة»الديوان الملكي: وفاة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعودالمملكة تحذر من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرىانطلاق فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنانسفارة المملكة في ويلنغتون تنعى المواطن محسن الحربيإصابة طفيفة لسعودي في هجوم نيوزلندا .. المملكة تدين الاعتداء: لا دين للإرهابوزير الخارجية: الوزارة تتابع شؤون جميع المواطنين الموجودين في نيوزيلنداعشرات القتلى في هجوم إرهابي على مسجدين بنيوزيلندا.. مجــزرة عنصــريــة إرهابية «متلفـــزة»قبائل حجور.. علقم في فم الحوثيرئيسي.. قاتل على رأس السلطة القضائية!أجواء حرب في غزة حرب في غزة// يتبع //06:02ت م0003