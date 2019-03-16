نيويورك 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسرحبت الأمم المتحدة بتعهد المانحين الدوليين، في مؤتمر بروكسل، بتقديم دعم مالي غير مسبوق ناهز 7 مليارات دولار أمريكي لدعم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا و خارجها وكذا المجتمعات المضيفة في الدول المجاورة.وقد شارك وزراء خارجية أكثر من 50 دولة في المؤتمر الذي عقده الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة لحشد الدعم لمستقبل سوريا و المنطقة.و أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك عن سعادته إزاء تأكيد المجتمع الدولي لتضامنه مع شعب سوريا و جيرانها الذين يستضيفون عددًا هائلا من اللاجئين.و قال لوكوك إن تحديد مستويات التمويل في وقت مبكر من العام يمنح الوكالات الإنسانية الثقة المطلوبة بشأن القدرة على مواصلة تنفيذ برامجها طوال العام.و أعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلى 11,7 مليون شخص داخل سوريا، بمساعدات غذائية، وأن يشمل الدعم في مجال المياه و الصحة ملايين آخرين.و ذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 2,5 مليار دولار، من إجمالي التعهدات، ستخصص لمنشأة الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا.وستمول التعهدات المعلنة في مؤتمر بروكسل الثالث خطة الاستجابة الإنسانية و خطة دعم اللاجئين الإقليمية، و اللتين تنسق تنفيذهما الأمم المتحدة بالإضافة إلى أنشطة أخرى.// انتهى //06:03ت م0006