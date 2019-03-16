الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز، رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:04ت م0009