طرابلس 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إدانة ليبيا عبر وزارة خارجيتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال أكثر من 49 ضحية كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، جنوب نيوزيلندا.وتطرقت إلى قفل باب الترشح لانتخاب مجالس البلديات ولذلك لاستلام ملفات المترشحين ، موضحة إعلان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن قفل باب الترشح لعضوية 25 من المجالس البلدية في دورتها الثانية.ونقلت تقارير صادمة تدق ناقوس الخطر في ليبيا، موضحة إحصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تستمر أسبوعيًا بالتذكير بآلام النزوح والهجرة في البلاد، تحتوي الأرقام التي من شأنها إفزاع كل المهتمين بمعاناة النازحين والمهاجرين، مبينة أن حوالي 27 ألف نازح في بنغازى و189 عائد من النزوح، وأكثر من 170 الف نازح من تاورغاء.// انتهى //09:38ت م0011