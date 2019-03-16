الصياهد 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسيعمل الاتحاد السعودي للهجن من خلال تنظيمه للسباقات وفق معايير عالمية متطورة لقياس الزمن ومتابعة الإنطلاق والوصول وفق أحدث تقنيات عالمية لضمان نزاهة السباقات وحفظ الحقوق.ولعل من أبرز هذه التقنيات برنامج تحكيم خط النهاية photo finish " الذي يعمل على رصد دقيق جداً تصل نسبة دقته 6 آلاف جزء من الثانية، بحيث لا يمكن تحديد ذلك في العين المجردة للمحكم أو المشارك في بعض الحالات التنافسية التي تصل لتقارب شديد في لحظة وصولها.ويعتمد الحكام استخدام تقنية خط النهاية، لإيضاح أي من الهجن المشتركة في السباق قد تمكن من الوصول أولاً، ولمس خط النهاية، حيث يتم رصد النتائج بعد معاينة البرنامج الذي يعمل على تحليل البيانات التلفزيونية المرتبطة بنظام الجرافيك من البرنامج إلى محتوى رقمي دقيق.يذكر الاتحاد السعودي للهجن عمل على تجهيز عربة تحكيم متنقلة لدعم جميع مسابقات الاتحاد السعودي للهجن الرسمية وتزويدها بهذا البرنامج .// انتهى //09:49ت م0012