برازيليا 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى البرازيل.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزفيدو سيلفا, علاقات التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.// انتهى //10:23ت م0013