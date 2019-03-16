القاهرة 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا مسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، نفذتهما عناصر من اليمين المتطرف، وأسفر عن مقتل 50 شخص وإصابة 49 أخرين.وأبرزت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين.وأشارت إلى إحباط قوات الجيش اليمين هجوم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية برط العنان شمال محافظة الجوف.وسلطت الضوء على ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي يبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم بمحافظة أسوان تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وزراء الشباب والرياضة من الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى عدد من المسئولين بالهيئات والمنظمات العربية والدولية.//انتهى//11:04ت م0014