رام الله 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إدانة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدين في نيوزيلندا، امس الجمعة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من المصلين الآمنين، واصفا هذا العمل بالإجرامي والمروع والبشع.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت اهتمامًا بقيام المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ببعث ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيسي مجلس الأمن لشهر آذار/مارس (فرنسا وألمانيا)، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، يحذرهم فيها من مغبة تدهور الأوضاع وآثاره على المدنيين الفلسطينيين عقب شنّ إسرائيل نحو 100 غارة جوية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.وأوردت خبر دعوة "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، الحكومات العربية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف العدوان على غزة وحماية المسجد الأقصى والمقدسيين.ونشرت صحف هذا اليوم خبر إعلان مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء أحداث باب الرحمة قبل نحو ثلاثة اسابيع، ما مجموعه 315 معتقل مقدسيا، من بينهم نساء وأطفال وشبان وحراس للمسجد الأقصى، مشيرا الى أن التهمة الموجهة اليهم هي الدفاع عن المسجد الأقصى وفتح باب الرحمة.// انتهى //11:23ت م0016