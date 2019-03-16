عمّان 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، ارتفاع عدد القتلى الأردنيين في حادثة إطلاق مسلّح النّار على مسجدين في نيوزيلندا إلى 3 قتلى.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن مدير إدارة الشؤون القنصلية في الخارجية الأردنية السفير عاهد سويدات غادر الأردن أمس متوجهًا إلى نيوزلاندا ، للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزلندية حول الحدث ، و لضمان تلقي المصابين الأردنيين الرعاية الصحية الكاملة ، ولمتابعة والتحقيقات هناك.// انتهى //11:32ت م0017