بيروت 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ، على التحضيرات الجارية للجلسة الحكومية المزمع عقدها لدى عودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى البلاد، لمناقشة عدّة ملفات تتقدمها المقررات التي انبثقت عن مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.وسلّطت الضوء على الإدانة العربية والدولية للهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف مصلين في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وتناقلت صحف السبت، تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشديده على أن بلاده تريد إنهاء النزاع وتحسين الوضع الإنساني في اليمن .ولفتت الانتباه إلى التظاهرات السلمية التي عمّت العاصمة الجزائر أمس، رفضا ً لقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.كما واكبت الهجوم الذي شنّه الجيش اليمني على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة وكبّدهم خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .وأخبرت صحف لبنان، عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة العودة السلمية غرب مدينة رام الله .// انتهى //12:04ت م0019