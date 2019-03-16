إسلام آباد 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزلندا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.واهتمت باستنكار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والمجتمع الدولي ودعوته للمجتمع الدولي بضرورة التوحد ضد ظاهرة الإرهاب.وأخبرت عن إصابة أربعة باكستانيين وفقدان خمسة آخرين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا.وتناقلت أنباء رفع مستوى الإجراءات الأمنية حول المساجد في الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا للحد من تعرضها لأي هجمات إرهابية.وأشادت الصحف بالدور الإيجابي الذي أدته المملكة العربية السعودية في تخفيف التوتر بين باكستان والهند.وتابعت الاستعدادات الجارية في باكستان لتنظيم العرض العسكري في العاصمة إسلام آباد بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس.وأخبرت كذلك عن نجاة منتخب بنغلادش للكريكيت من الهجوم على المسجدين في نيوزلندا.وفي الشأن الإقليمي تطرقت إلى قلق روسيا من انتقال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من الشرق الأوسط إلى أفغانستان.كما أخبرت عن تراجع واردات الهند من النفط الإيراني بأكثر من 60% عن مستواها قبل عام.// انتهى //12:11ت م0020