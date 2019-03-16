الرباط 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمضامين "اعلان الرباط" الذي اعتمده رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد البرلماني التي انعقدت بالرباط .وتصدرت اهتمامات الصحف مخلفات الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في جنوب نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، وأشارت الصحف إلى مقتل 49 شخصًا في هذا الهجوم الإرهابي الذي قوبل بادانة دولية واسعة،كما لفتت الصحف الى اعلان السلطات المغربية عدم وجود أي مغربي ضمن ضحايا الهجومين.وفي الشأن المغربي، واصلت الصحف اهتمامها بتطورات الشان الجزائري، مشيرة الى المسيرات التي شهدتها العاصمة امس للجمعة الرابعة على التوالي للتعبير عن رفض قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.وتناولت الصحف الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث شن الجيش الإسرائيلي، أمس غارات مكثفة على عدة مواقع بالقطاع رداً على إطلاق صواريخ ، تجاه تل أبيب.وتطرقت الصحف إلى الأزمة المستمرة بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، و أعضاء مجلس العموم بشأن بريكسيت، و ذكرت ان النواب البريطانيين منحوا تفويضا للحكومة لطلب تأجيل موعد البريكسيت، الذي كان مقررا في 29 مارس الجاري، تزامنا مع تصويت النواب ضد إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //12:15ت م0021