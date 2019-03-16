تونس 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع وفدًا برلماني فرنسي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي مارييل دي سارنيز حول التعاون القائم بين تونس وفرنسا وسبل تطويره.ورصدت في الشأن الجزائري المسيرات السلمية التي شهدتها بعض المحافظات الجزائرية المطالبة بالتغيير الجذري ورفض القرارات الرئاسية الأخيرة واحترام الدستور والالتزام بنصوصه وذلك وسط انتشار امني مكثف .وكتبت في الشأن الليبي عن مواصلة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامية اتصالاته ومشاوراته محليا ودوليا لضمان إنجاح الملتقى الجامع المقرر عقده نهاية شهر مارس الجاري وسط انباء عن مواصلة الجيش توسعه جنوب البلاد وسط ترحيب شعبي ودعم دولي .وأبرزت الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزيلندا مخلفين العشرات من القتلى والجرحى , ناقلة في السياق إدانة العديد من الدول بشدة هذا العمل الإجرامي .ونقلت في الشأن السوري تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري أن هناك ما بين 15 ألفا و 20 ألفا من مناصري تنظيم " داعش " الإرهابي في سوريا والعراق كثير منهم خلايا نائمة , وأوردت الى جانب ذلك تأكيد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري انه لم يبق لتنظيم " داعش " في سوريا سوى بضع مئات من المقاتلين وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي التي يسيطر عليها في آخر معقل له هناك.// انتهى //12:48ت م0023