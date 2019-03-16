الدمام 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساستعرض المشاركون في منتدى إثراء ، قصص نجاحهم وتجاربهم الذاتية الملهمة في عدة مجالات منها صناعة الأفلام والسفر وصناعة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية، مؤكدين أهمية التواصل مع الآخر وبناء جسور التعارف وإشباع الفضول للوصول للمعرفة مع أهمية تكرار التجارب للاستفادة منها وصناعة النجاح.جاء ذلك في (منتدى إثراء) الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (اثراء) بالظهران ، ضمن فعاليات "موسم الشرقية 2019" ، الذي يقام بعنوان " الشرقية ثقافة وطاقة "، كأول موسم من مواسم السعودية الـ 11 في تظاهرة ترفيهية وسياحية نوعية تحتضنها المنطقة الشرقية.وركزت الجلسات الحوارية التي شارك فيها 8 من الشباب الملهمين على أهمية المحتوى الجيد في منصات التواصل الاجتماعي، محذرين في الوقت ذاته من التنمر الإلكتروني، مستعرضين أهم أركان صناعة الأفلام وكيفية تسجيل المؤثرات الصوتية التي أحدثت قفزة عالمية في عالم السينما، وأهم التطبيقات الحية بتفاعل متميّز مع الحضور.// انتهى //12:52ت م0024