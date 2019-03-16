الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسيُنظم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مؤتمرًا صحفيًا في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بالرياض للحديث عن المؤتمر الدولي للأرشيفات العربية الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعنوان " دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية" وذلك الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 20 مارس 2019م .وسيتم خلال المؤتمر الصحفي تسليط الضوء على فعاليات المؤتمر الدولي الذي يقام خلال الفترة من 17 - 19 رجب 1440هـ الموافق من 24 - 26 مارس 2019م، في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال الرياض وأبرز الجوانب التنظيمية لذلك.// انتهى //13:26ت م0027