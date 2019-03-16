الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأكد فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني أن المسابقات القرآنية التي تنظمها المملكة العربية السعودية المحلية والدولية تعزز اهتمام القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وأهله، موصيًا المشاركين في مسابقة الأمير سلطان بأهمية تدبر القرآن الكريم، وفهم معانيه، والعمل بما فيه.جاء ذلك في تصريح لفضيلته عقب الحفل الختامي الذي كرمت فيه مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية, الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية في دورتها الحادية عشرة.وقال الدكتور الجهني : إن فضل تلاوة القرآن الكريم أجره عظيم ومكانته عالية, ومن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه يكون سببا في وسطيته واعتداله مستشهداً بقوله تعالى "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم", وسوف يتحلى بأخلاق رفيعة وصفات محمودة كما كان عليه النبي الكريم ــ عليه أفضل الصلاة والسلام ــ.وأشاد إمام الحرم المكي الشريف بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في الإشراف والمتبعة لأعمال المسابقة والتي جاءت في إطار حرصه الدائم والمتواصل على دعم هذه المسابقات القرآنية تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذين يحرصان كل الحرص على دعم الناشئة في حفظ كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -.وثمن دور مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية في دعم مسيرة هذه المسابقة التي أضحت معلماً بارزاً في عناية السعودية بمسلمي آسيان والباسفيك وتشجيع أبناءهم على حفظ القرآن والسنة النبوية وإذكاء روح التنافس الشريف في حفظهما.وفي ختام تصريحه رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على عنايتهما بالقرآن الكريم وأهله، من خلال هذه المسابقة وغيرها, مقدماً الشكر إلى مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية على تنظيمها المسابقة.ووجه شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة من أجل إخراج المسابقة وفق أعلى المستويات, وجميع الجهات التي شاركت في نجاح المسابقة القرآنية.// انتهى //13:34ت م0029