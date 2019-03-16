الدمام 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني المشروعات التنموية التي تنفذها البلدية في المحافظة ، ومنها مشروع تطوير الواجهة البحرية، ومشروع سفلته وأرصفة وإنارة للخفجي والقرى التابعة لها، ومشروع سفلته وأرصفة وإنارة بالخفجي.وبدأ المهندس الحميداني جولته بتفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية ، الذي أوصى بسرعة اكمال أعمال التطوير ، ثم زار مشروع طريق الملك سلمان وطريق الملك سعود وشارع الأمير سلطان لسفلتته ، حيث أوصى المقاول بسرعة البدء بالرفع المساحي وسفلتته للاستفادة منه.وأوضح أن الجولة الميدانية التفقدية على المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا جاءت للاطلاع والتأكد على سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعرقل سير المشروع، مؤكداً أن أعمال المشروعات بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير وفق الجدول المعد لها، وسيتم الاستفادة منها بأقرب وقت وأن البلدية تعمل جاهده على تطوير المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //13:37ت م0031