اجتماعي / قائد ومنسوبو "أمن الطرق" بالمدينة المنورة يزورون المنومين بمستشفى العسكري بالمنطقة
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
المدينة المنورة ٠٩ رجب ١٤٤٠ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٩م واس
قام قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمدينة المنورة العقيد تركي بن نايف المقهوي، وعدد من منسوبي القطاع أمس، بزيارة لبعض المنومين بمستشفى الأمير سلطان العسكري بالمدينة المنورة، أطمئنوا خلالها على حالتهم الصحية، وقدموا الورود والهدايا للمرضى.
وتأتي الزيارة ضمن الفعاليات والأنشطة المصاحبة للحملة التوعوية الأولى للقوات الخاصة لأمن الطرق "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تم تدشينها مؤخراً في مختلف مناطق المملكة.
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13:44ت م
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