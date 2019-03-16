المدينة المنورة ٠٩ رجب ١٤٤٠ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٩م واسقام قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمدينة المنورة العقيد تركي بن نايف المقهوي، وعدد من منسوبي القطاع أمس، بزيارة لبعض المنومين بمستشفى الأمير سلطان العسكري بالمدينة المنورة، أطمئنوا خلالها على حالتهم الصحية، وقدموا الورود والهدايا للمرضى.وتأتي الزيارة ضمن الفعاليات والأنشطة المصاحبة للحملة التوعوية الأولى للقوات الخاصة لأمن الطرق "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تم تدشينها مؤخراً في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //13:44ت م0032