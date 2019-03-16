الدمام 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسافتتح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع أمس ، مهرجان كلنا الخفجي في نسخته السابعة، ويستمر لمدة 15 يوم في ساحة مركز الملك سلمان الحضاري على كورنيش الخفجي.وشهد الحفل الذي حضره عدد من مديري الدوائر الحكومية والمسؤولين ورجال الأعمال عروضاً متنوعة, بمشاركة فرق متخصصة واحترافية من المجتمع المحلي والعالمي وأوبريت عن الوطن.ويتضمن المهرجان على عدد من الأركان تشمل معرض الجهات الحكومية والشركات المساهمة في المهرجان، ومعرض فنون الخفجي الذي يقدمه عدد من شباب وشابات الخفجي الموهوبين في الفن والتصوير والرسم، ومبادرة شركة أرامكو لأعمال الخليج لقيادة المرأة الذي يقدم من خلالها قواعد وأنظمة السلامة المرورية لقيادة المرأة وتجربة القيادة وتجربة حزام الأمان، ومعرض إثراء الذي يقدم عدة فعاليات تهم جميع فئات المجتمع.ويشتمل المهرجان على خيمة السيرك الروسي العالمي الذي يقدم أول مره على مستوى المنطقة، وفعاليات الفلايبورد البحرية والتي قدمت أول مره في محافظة الخفجي، وأركان الأسر المنتجة والحرفيات الذي قدمت لهم إدارة المهرجان أماكن مخصصة و مهيأة لعرض منتجاتهم.// انتهى //13:52ت م0035