أملج 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسدشن وكيل محافظة أملج مسعود مسلم الجهني أمس, فعاليات حملة "أمش30" التي نظمها القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور مدير المراكز الصحي بالقطاع الصحي طلال محمود الجميدي، وبمشاركة عدد من موظفين مستشفى أملج العام وإدارة المراكز الصحية, وذلك بممشى البحيرة على كورنيش المحافظة.وشارك وكيل المحافظة في رياضة المشي التي أقيمت بمشاركة الأهالي ومحبين الرياضة كما شارك في فعاليات مسابقة رياضة شد الحبل، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية ونشر وتشجيع السلوكيات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي بين مختلف شرائح المجتمع.وفي الختام قام وكيل المحافظة بتوزيع الهدايا على المشاركين خاصة الأطفال.// انتهى //13:57ت م0036