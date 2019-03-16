الجوف 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 300 سلة غذائية تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على مخيمات النازحين في مناطق (مبرز المعين ، الضيقة ، ومنفوحة ، الصفراء) التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف. يستفيد منها 1,800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن، التي وصلت حتى الآن 330 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.// انتهى //13:57ت م0037