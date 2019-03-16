الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسوصلت منتخبات البارالمبية السعودية "كرة طائرة من الجلوس، كرة الطاولة ، كرة الهدف “ إلى العاصمة المصرية القاهرة لتواصل تحضيراتها للمشاركة في الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة الذي سيقام في محافظة جدة خلال الفترة من 17 - 23 / 7/ 1440 الموافق من 24 - 28 /3/ 2019م.وانطلقت اليوم التدريبات على صالة المركز الأولمبي في المعادي على فترتين صباحية ومسائية، فيما سيتخلل المعسكر لقاءات ودية مع فرق مصرية، حرصاً من القائمين على المنتخبات للوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية خلال مدة المعسكر الذي يستمر 11 يوماً قبل التوجه إلى جدة لخوض منافسات الملتقى الذي سيشارك فيه عدد من أبرز المنتخبات الدولية.// انتهى //14:18ت م0039