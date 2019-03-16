الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعلى عدد مسافرين ورحلات في مطارات المملكة مقارنة بالأعوام السابقة وذلك لأول مرة في تاريخ الطيران في المملكة.وسجلت الاحصائيات الرسمية التي أصدرتها الهيئة اليوم، عن تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018م حاجز (99.86) مليون مسافرا غادروا عبر (771,828) رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.وارتفعت نسبة النمو في أعداد المسافرين خلال العام 2018م إلى (8%) قياساً بالعام 2017م التي وصلت خلاله أعداد المسافرين إلى (92.42) مليون مسافرا، وسجلت الرحلات الجوية خلال العام 2018م نسبة نمو وصلت إلى (4.1%) قياساً بالعام 2017 الذي وصلت خلاله الرحلات الجوية إلى (741,293) رحلة جوية.وشكلت مطارات المملكة الدولية نموا في حركة المسافرين خلال عام 2018م إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو (97.3) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية إلى (741,893) رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال العام 2018م نحو (2.6) مليون مسافر، غادرو عبر (29,935) رحلة جوية من المطارات الداخلية.وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أكثر المطارات السعودية في حركة المسافرين خلال العام 2018م، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار المؤسس (35.8) مليون مسافر، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في المرتبة الثانية، بعدد مسافرين وصل إلى (27.9) مليون مسافر، بينما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين بلغ خلال 2018م (10.4) مليون مسافر، بينما جاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، رابعاً، بعدد مسافرين بلغ(8.8) مليون مسافر، واحتل مطار أبها الدولي المرتبة الخامسة بعدد مسافرين وصل إلى (4.5) مليون مسافر.ورصدت الهيئة أبرز 5 وجهات دولية حسب حركة المسافرين، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة، فيما جاءت جمهورية مصر العربية في المركز الثاني، وأحلت جمهورية باكستان في المركز الثالث، وجاءت جمهورية الهند في المركز الرابع، بينما احتلت جمهورية تركيا المركز الخامس في قائمة أكثر الوجهات الدولية حركة في أعداد المسافرين لعام 2018م.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تحظى بدعم كبير ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كما تقوم الهيئة بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة، تحقيقاً لتطلعات القيادة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، ورفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.// انتهى //14:20ت م0040