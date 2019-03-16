اجتماعي / وزير العمل والتنمية الاجتماعية يطمئن على صحة أصيل الأنصاري الناجي من العمل الإرهابي بنيوزلندا
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس
اطمأن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهند أحمد بن سلمان الراجحي على صحة أصيل الأنصاري الذي نجا - بحمد الله - من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.
وهنأ معاليه في اتصال هاتفي أجراه بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة مكة المكرمة فاطمة الأنصاري بسلامة أبنها , داعياً الله عز وجل أن يحفظه ويعيده لأسرته سالماً معافاً.
ووجه معاليه بمنح الموظفة إجازة لمرافقة أبنها للاطمئنان علي وضعه الصحي , بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.
// انتهى //
14:32ت م
0041