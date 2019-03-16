الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساطمأن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهند أحمد بن سلمان الراجحي على صحة أصيل الأنصاري الذي نجا - بحمد الله - من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.وهنأ معاليه في اتصال هاتفي أجراه بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة مكة المكرمة فاطمة الأنصاري بسلامة أبنها , داعياً الله عز وجل أن يحفظه ويعيده لأسرته سالماً معافاً.ووجه معاليه بمنح الموظفة إجازة لمرافقة أبنها للاطمئنان علي وضعه الصحي , بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.// انتهى //14:32ت م0041