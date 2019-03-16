الدمام 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، عقدت هيئة تطوير المنطقة، ملتقى "رؤية المنطقة الشرقية" بمدينة الدمام ، بحضور أكثر من 150 مشاركاً من جميع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من القطاع العام والخاص, إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء ، اسهموا جميعا من خلال مرئياتهم بصياغة رؤية المنطقة وتوجهاتها وأهدافها الاستراتيجية.ويأتي هذا الملتقى ضمن مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة الشرقية، الذي تقوم الهيئة بإعداده حالياً بالاستعانة بعدد من بيوت الخبرة العالمية من مختلف التخصصات والقطاعات التي يتطلبها إعداد مثل هذه الدراسات.ويهدف الملتقى إلى صياغة الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة الشرقية والتعريف بالمشروع ونطاق عمله ومخرجاته واستعراض نتائج الدراسات الاستطلاعية والتنسيقية التي تمت مع مختلف الجهات والقطاعات بالمنطقة.وتضمن الملتقى ثلاث جلسات رئيسة ، ركزت الجلسة الأولى على عرض الدارسات والمعلومات المتعلقة بالوضع الحالي للمنطقة والاستنتاجات ومسودة الرؤية والركائز الاستراتيجية لها ، بينما جرى توزيع الحضور في الجلسة الثانية على مجموعات لمناقشة الركائز الاستراتيجية للرؤية والتطلعات والتحديات التي تواجه هذه الركائز.واختتم الملتقى بجلسته الثالثة من خلال عرض أبرز الأفكار المستخلصة من كل مجموعة من مجموعات النقاش والخطوات القادمة الواجب التركيز والعمل عليها في إتمام دراسات ومخرجات المشروع.// انتهى //15:11ت م0048