لندن 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الهجومين المروعين على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا مما أدى لمقتل 50 ضحية وإصابة العديد، ومشيرةً إلى الاجماع على أن الإرهاب اليميني بات خطراً داهماً يهدد الغرب مما يستدعي مواجهة بحسم .ولفتت إلى تقصير شركات التكنولوجيا العملاقة التي تدير مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في الحيلولة دون استغلال المواقع للترويج لأفكار اليمين المتطرف .وكشفت الصحف عن أن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5" يقود تحقيقات في علاقات الإرهابي المتهم في مجزرة كرايست تشيرتش، وصلاته في بريطانيا .وأوضحت الصحف بأنه تم مراجعة ما كتبه الإرهابي ودونه في 74 صفحة والذي يدعو من خلالها إلى قتل عدد من الشخصيات المسلمة .كما واصلت الصحف اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومستعرضة ثلاث جلسات تصويت خلال الاسبوع، رفض المشرعون اتفاق بريكست للمرة الثانية، ورفضهم التام للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتأجيل موعد بريكست لمدة ثلاثة أشهر على الأقل .ونقلت صحف السبت عن وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ستيف باركلي قوله : إن بريطانيا إذا لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق للانفصال فإنها ينبغي لها ألا تخشى الرحيل بدون اتفاق .وسلطت الصحف الضوء على تحذير لمنسق عمليات مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية ناثان سيلز بأن بريطانيا ودول أوروبية أخرى قد باتت في خطر من قيام النظام الإيراني بتنفيذ هجومات إرهابية على أراضيها .وأشارت الصحف إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد تمديد فترة رئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ووصولها بالأمس إلى مستويات غير مسبوقة حيث طالب مئات الآلاف من المواطنين الجزائريين في العاصمة الجزائرية باستقالته .وأشارت الصحف إلى فرض عقوبات غربية مشتركة على عدد من المواطنين الروس الذين شاركوا في احتجاز ثلاث سفن أوكرانية وطاقمها في مضيق (كيرتش) بالبحر الأسود في شهر نوفمبر الماضي.// انتهى //15:17ت م0049