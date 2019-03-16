الصياهد 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسزار وفد من جمعية الإعاقة الحركية للكبار اليوم, مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام حالياً في الصياهد الجنوبية من الدهناء شمال شرق العاصمة الرياض.وضم الوفد نحو 20 شخصاً يتقدمهم مدير إدارة المستفيدين في الجمعية ماجد السريع، حيث تجولوا في أركان المهرجان من قرية الفعاليات وعالم الرحالة والمتاحف التراثية المنتشرة في أرجاء المهرجان.وأوضح السريع أن الزيارة تأتي ضمن دور الجمعية للمشاركة في الفعاليات الوطنية بالتنسيق مع نادي الإبل واللجنة المنظمة للمهرجان، مؤكدًا أن المهرجان بات كرنفالاً تراثياً عالمياً يتمنى الجميع المشاركة فيه.وقدم شكره لإدارة نادي الإبل ولرئيس مجلس الإدارة فهد بن فلاح بن حثلين على التسهيلات كافة التي قدمت لهم للزيارة، موضحًا أنهم تمكنوا من الوصول بسياراتهم إلى أقرب نقطة من قرية الفعاليات ووجدوا استقبالاً وترحيباً من منسوبي العلاقات العامة في المهرجان.وأشار إلى أن منسوبي الوفد استمتعوا بجميع فعاليات المهرجان، مقدماً شكره للمنظمين على وضع مسارات خاصة لذوي الإعاقة الحركية في جميع أركان قرية الفعاليات.يذكر أن قرية الفعاليات وركن النوماد وفعاليات المهرجان كافة تفتح أبوابها في الفترة الصباحية لاستقبال الوفود والزيارات الرسمية والمدرسية، وتستمر حتى العاشرة مساءً، حيث تكتظ بالزوار في الفترة المسائية حتى نهاية المهرجان في الـ 19 من مارس الجاري.// انتهى //15:24ت م0051