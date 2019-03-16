الطائف 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واستطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بعد غد ولمدة أسبوعين، معسكر تطوير النموذج الأولي لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال في جامعة الطائف.وأوضح رئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي أن الجامعة تستضيف المعسكر ضمن جهودها لتشجيع طلابها وطالباتها على إطلاق مشروعاتهم، وصناعة وتقديم منتجاتهم الخاصة، وتوفير الوظائف لأنفسهم ولزملائهم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لتصبح رؤية المملكة 2030 واقعاً ملموساً نعيشه في المدى القريب.وبيّن الدكتور العتيبي أن معسكر تطوير النموذج الأولي يُعد أحد مبادرات "منشآت" الهادفة إلى عقد برامج تدريب وتأهيل في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة لتطوير الأفكار إلى نماذج أولية تستهدف منسوبي الجامعات في مناطق المملكة، ويبدأ أولى محطاته من جامعة الطائف.وأفاد أن البرنامج ينعقد على مدار أسبوعين يتم فيه تخريج عدد من المشروعات التي يمكن احتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال في الجامعات وغيرها.ويستهدف معسكر تطوير النموذج الأولي (MVP) الطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس، وموظفيين إداريين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال لديهم، وتطوير الأفكار وتخريج المشروعات الناشئة، وتأهيل وتدريب عدد من المستفيدين في مجالات ريادة الأعمال وإدارة الأعمال.وحددت منشآت معايير استحقاق الالتحاق بالمعسكر، تشمل السكن في منطقة الجامعة التي يعقد فيها البرنامج، والقدرة على طرح فكرة مبدئية ويتم شرحها بشكل مبسط أثناء التقديم، والإلتزام بجدول البرنامج.// انتهى //15:46ت م0056