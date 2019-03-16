الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأكد نائب رئيس جمعية أهل الحديث في بنغلاديش الشيخ الدكتور عبدالله فاروق الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في رعايتهما الكريمة للحرمين الشريفين، واصفاً خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بقائد الآمة الإسلامية، منوهاً بدور المملكة الإنساني في دعم جمهورية بنغلاديش، مستشهداً بالدعم غير المحدود من المملكة لبنغلاديش حينما ضربها إعصاراً قبل عدة سنوات حيث كان هذا الدعم يوازي دعم جميع الدول الأخرى.جاء ذلك في تصريح له على هامش انعقاد المؤتمر الدولي لجمعية أهل الحديث في العاصمة دكا, بحضور أكثر من أربعين ألفاً من العلماء ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية والدعاة ومختلف أطياف الشعب البغلاديشي والذي ترعاه المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأكد نائب رئيس جمعية أهل الحديث في بنغلاديش المكانة العظيمة التي توليها حكومة بنغلاديش وشعبها تجاه المملكة, حيث أن شعب بنغلاديش ينظر للسعودية بكل تقدير واحترام وقادة وعلماء المملكة لهم محبة في قلوب أطياف الشعب البغلاديشي.وثمن دور وزارة الشؤون الإسلامية الكبير في مجال الدعوة وتصحيح مسار الدعاة من خلال الدعوة الوسطية المعتدلة سواء في بنغلاديش أو في جميع أنحاء العالم من خلال طلبة العلم الذين تخرجوا من الجامعات السعودية وهذا واضح للجميع لا ينكره عاقل.وأشاد نائب رئيس جمعية أهل الحديث في ختام تصريحه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, في خدمة المسلمين وتعزيز التواصل بما يخدم المجتمع الإسلامي.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشارك في مؤتمر جمعية أهل الحديث بوفد برئاسة فضيلة الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي نيابة عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ,وفضيلة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالوزارة الشيخ سراج الزهراني ، وذلك في إطار جهود الوزارة في المشاركة بالمؤتمراتلنشر وتبيان منهج المملكة في الوسطية والاعتدال المستمد من الكتاب والسنة.// انتهى //15:52ت م0057