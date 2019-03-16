الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسنظمت صحة حفر الباطن عدد من الفعاليات المصاحبة، لفعالية "أمش 30" التي أقامتها أمس, في ممشى هلال مول، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في جميع مدن ومحافظات المملكة، التي انطلقت تحت شعار "أمش 30"وتضمنت فعالية "أمش 30" في حفر الباطن إقامة ركن خاص للتوعية بالأمراض المزمنة، وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط وقياس محيط الخصر، مع إحالة الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها إلى العيادات والمراكز المتخصصة، وقد بلغ عدد المستفيدين من الركن أكثر من 800 مستفيد.كما أطلقت الصحة وبالتزامن مع الفعالية حملة للتبرع بالدم، من خلال الحافلة المتنقلة ببنك الدم، والتي تأتي تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلاً، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، حيث تسهم مثل هذه الفعاليات في دعم بنك الدم بكميات يُستفاد منها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.يذكر أن الحملة شهدت اقبالاً مميزاً من قبل المشاركين لجميع الفئات, حيث يقدر عدد المشاركين بأكثر من 800 مشارك، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وخصص وسم للحملة #امش30_صحة_حفرالباطن الذي تصدر قائمة الهاشتاقات في #حفرالباطن.// انتهى //16:09ت م0059