محايل 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسنظمت الشؤون الصحية بمنطقة عسير أمس, فعالية رياضة المشي تحت شعار "أمش 30" في محافظة محايل عسير, بحضور مدير المراكز الصحية المشرف العام على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري.وتأتي الفعالية تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي، التي أطلقتها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "أمش 30".وتستهدف الفعالية التي أنطلقت بمقر جادة محايل بمشاركة أعداد كبيرة, جميع فئات المجتمع, وذلك لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من الفرق الرياضية منها الهايكنج النسائي, ومشاة مليحة, والهايكنج بمحايل.// انتهى //16:09ت م0060