الخبر 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسينطلق غداً، برنامج "تأصيل الشرعي النسائي" الذي تنظمه إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخبر بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، ويقدمه عضو الافتاء المشرف العام على الرئاسة العامة للبحوث العملية والافتاء فرع المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، حيث يفتتح البرنامج بمحاضرة تحت عنوان "وصايا لطالبات العلم"، وذلك في القسم النسائي للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالظهران "سراج".ويستمر البرنامج سنتان بكل سنة فصلان دراسيان وكل فصل 14 أسبوع يقدم خلاله الشيخ المري درساً كل شهر يتم فيه شرح متناً كاملاً من المتون الذي يتضمنها البرنامج وتشمل ثلاثة الأصول وأدلتها، البيقونية، والأربعون النووية، والورقات، والقواعد الفقهية، والأجرومية، ومائة المعاني في البلاغة، والبناء في الصرف، ودروس في الإملاء.ويهدف البرنامج إلى تقديم برنامج تأصيلي ينمي الجوانب الشخصية والمهارية التي تحتاجها طالبة العلم المؤصلة, وينفذ من خلال خطة تعليمية تربوية وأهدافها التي تتضمن التدرج على التأصيل الشرعي، والحصول على شهادة إتمام، ومنح الطالبة مكتبة علمية، فيما اُشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز المقابلات الشخصية والتفرغ الكامل طوال فترة البرنامج.// انتهى //16:34ت م0066