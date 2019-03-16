الظهران 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسيشارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور" غداً ، في معرض وملتقى "بلداً آمناً" الذي تنظمه كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية، ويستمر أربعة أيام، وذلك أمام مبنى الكلية الرئيس بمدينة الملك فهد العسكرية بالظهران.ويشارك المكتب في المعرض ممثلاً عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بأكثر من لوحة توعوية ومنشورات وأفلام مرئية, تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي ومعالجة وتعزيز القيم الإسلامية السامية بين الطلاب، وتعزيز قيمة الولاء الوطني والتحذير من الأفكار الضالة, وروح التعاون والحوار في المجتمع والتقبل من الآخرين، ومعالجة الظواهر الخاطئة, إضافة إلى ركن تعريفي لما يقدمه المكتب من برامج وأنشطة لشباب هذا الوطن وللجاليات المسلمة وغير المسلمة, كما يصاحب ذلك مسابقة وسحب على جوائز "جوال" يومي طيلة أيام المعرض.// انتهى //16:38ت م0067