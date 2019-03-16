ظهران الجنوب 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسينطلق غداً ملتقى "حزم وعزم2" الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، للعام الثاني على التوالي, بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح, وذلك بمحافظة ظهران الجنوب, حيث يشتمل الملتقى على عدة برامج ودورات تستهدف جميع شرائح المجتمع.وأكد رئيس اللجنة سعيد بن سعد الوادعي اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الملتقى, مشيراً إلى أن أهم البرامج هي "برنامج اقرأ لطلاب الصفوف الأولية, وبرنامج طاقة لا إعاقة, وبرنامج حرفتي, وبرنامج آفاق الشبابي, وبرنامج السمو للفتيات، ونادي للبراعم, وديوانيات وفعاليات أغلى وطن التي تستهدف جميع شرائح المجتمع, بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية.ودعا الوادعي الجميع إلى ضرورة المشاركة والاستفادة من فعاليات الملتقى.// انتهى //16:49ت م0068