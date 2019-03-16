عام / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
إسلام آباد 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر أجزاء من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال يقع على بُعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بإقليم بلوشستان .
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سكان مناطق كويتا وبولان وسيبي ومستونج شعروا بهزة الزلزال .
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