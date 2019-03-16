إسلام آباد 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر أجزاء من إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال يقع على بُعد 43 كيلومترا شمال غرب مدينة "سيبي" بإقليم بلوشستان .وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سكان مناطق كويتا وبولان وسيبي ومستونج شعروا بهزة الزلزال .// انتهى //16:53ت م0069