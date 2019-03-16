تبوك 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك أمس، حملة المشي بعنوان "أمش 30", وذلك تماشياً مع الحملة التوعوية للمشي التي أعلنتها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة.وأوضحت صحة تبوك أن الحملة انطلقت في تمام الساعة الرابعة عصراً بمنتزه الأمير فهد بن سلطان "الممشى" طريق الملك فيصل، حيث بلغ عدد المشاركين قرابة 800 مشارك وزائر، وقدمت لهم النصائح التوعوية والإرشادات وقياس نسبة السكر بالدم, كما قدمت فقرة تمارين رياضية بدعم من أحد الاندية الرياضية بالمنطقة، كما تواجدت عربات الإسعاف للمشاركة والمساندة.وتزامن انطلاق حملة ممثلة في محافظتي حقل وأملج، وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي، وتأكيد دوره في تعزز الصحة العامة ونمط الحياة، كما يساعد المشي في تحسين المزاج, وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في الوصول إلى الوزن المناسب وتقوية العظام والمفاصل.وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها صحة تبوك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.// انتهى //17:20ت م0071