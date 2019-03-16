الدوادمي 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأعلن مركز الحي المتعلم "للبنين" بمحافظة الدوادمي، عن فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية التي ستقام بمقر المركز بثانوية الدوادمي "مقررات".وأوضح إدارة المركز أن هذه الدورات ستبدأ غداً وتستمر على مدى شهر الأولى بعنوان "برامج الأوفيس", والثانية بعنوان "المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية".وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن البرامج التي ينفذها مركز الحي المتعلم، للمستفيدين من خدماته، وإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.// انتهى //17:21ت م0073