السيح 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واساختتمت بمدينة السيح أمس, فعاليات "ملتقى همم الثاني لريادة الأعمال" الذي نظمته كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، حيث شهد حضوراً لافتاً من طالبات وخريجات الجامعة.واشتمل الملتقى الذي أقيمت فعالياته في مقر الجامعة بمدينة السيح، على عقد ورش عمل متعددة حول ريادة الأعمال، والبيئة القانونية للأعمال في المملكة، وعقد دورات تدريبية في مجالات التجارة الإلكترونية والتستر التجاري استهدفت طالبات وخريجات الكلية.وأتاح الملتقى الفرصة لعرض مشروعات الطالبات وتسويق منتجاتهن ‏من الأعمال اليدوية والألعاب الترفيهية والإكسسوارات والأطعمة والتحف والهدايا، بجانب ركن خاص بفنون الطالبات من رسم وتنسق وغيرها.// انتهى //17:25ت م0075