تبوك 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني النسائي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, درساً دينياً في شرح متن الأربعين النووية , وذلك في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.ويأتي الدرس الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام وتقدمه خضرة الشامان بعد صلاة المغرب, ضمن سلسلة دروس "بصائر" لشرح المتون العلمية ، وضمن سلسلة محاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.// انتهى //17:50ت م0076