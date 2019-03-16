ثقافي / "شرح متن الأربعين النووية" درس علمي بتعاوني تبوك النسائي غداً
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
تبوك 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني النسائي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, درساً دينياً في شرح متن الأربعين النووية , وذلك في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.
ويأتي الدرس الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام وتقدمه خضرة الشامان بعد صلاة المغرب, ضمن سلسلة دروس "بصائر" لشرح المتون العلمية ، وضمن سلسلة محاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.
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17:50ت م
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