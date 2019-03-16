الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسواصل الأهلي تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة مع نهاية الجولة الرابعة عشر وذلك بعد فوزه على الموج 0-3 وسط ملاحقة من الهلال الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة محتلاً المركز الثاني بعد فوزه على الترجي بذات النتيجة.وعاد النصر من سيهات بعد فوزه على الخليج 0-3 محافظاً على مركزه الثالث بـ 28 نقطة، واستطاع الاتحاد من الفوز على الابتسام 1-3 رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، ونجح الفيصلي من الفوز على السلام 1-3.// انتهى //17:51ت م0077