رياضي / الأهلي يواصل صدارته في دوري ممتاز الطائرة وسط ملاحقة من الهلال بعد نهاية الجولة 14
السبت 1440/7/9 هـ الموافق 2019/03/16 م واس
الرياض 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واس
واصل الأهلي تصدره ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة مع نهاية الجولة الرابعة عشر وذلك بعد فوزه على الموج 0-3 وسط ملاحقة من الهلال الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة محتلاً المركز الثاني بعد فوزه على الترجي بذات النتيجة.
وعاد النصر من سيهات بعد فوزه على الخليج 0-3 محافظاً على مركزه الثالث بـ 28 نقطة، واستطاع الاتحاد من الفوز على الابتسام 1-3 رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، ونجح الفيصلي من الفوز على السلام 1-3.
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17:51ت م
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