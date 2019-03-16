صبيا 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسقام محافظ صبيا منصور بن زيد الداود أمس، بجولة ميدانية لمشروع سد الحماية الترابي الذي تنفذه بلدية صبيا الرابط بين قرية حلة الأحوس وكبري وادي الظبية من الجهة الشمالية.واطلع محافظ صبيا خلال الجولة التي رافقه خلالها عدد من المسولين بالإدارات الحكومية المعنية ومشايخ القبائل ، على الخطط والتدابير التي تضمن سلامة سكان القرى الواقعة على جانبي مجري الوادي ، والمعوقات والسبل الكفيلة بمعالجتها، والحلول الكفيلة بتسريع تنفيذه.وأكد المحافظ خلال الجولة حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على ضرورة سير المشروعات الحكومية وعدم تعطيلها مع تذليل العقبات التي تحول دون إكمالها مع توفير الخدمات كافة التي تلامس احتياجات المواطنين، متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //17:52ت م0078