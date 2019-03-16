مابوتو 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسلقى 24 شخصاً على الأقل مصرعهم ، فيما فقد 50 أخرين في الأمطار الغزيرة جراء اجتياح إعصار"إيداى" شرق زيمبابوي .وقالت وزارة الداخلية في زيمبابوى في بيان لها : إن عدد القتلى بلغ حوالي 24 على الاقل ، وأن هناك نحو 40 مفقود جراء الإعصار، ونتج عنه ألحق أضراراً بعدد من المنازل والشوارع والحقول التي اجتاحها .مما يذكر أن إعصار"إيداى" كان قد أودي بحياة نحو 66 شخصًا في موزمبيق، وأكثر من 50 شخصاً في ملاوى، ونتج عنه اضرار مادية بالبنى التحتيه لتلك المناطق .// انتهى //17:53ت م0079