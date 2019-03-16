تبوك 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، مراكز متقدمة في التصفية الوطنية للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات, حيث فازت في مسار العلوم من الابتدائية (67) الطالبة حنين عيد البلوي, ومن المرحلة المتوسطة فازت الطالبة نغم سليمان الحويطي من المتوسطة الثامنة أبناء, والطالبة نجد عبدالله بديوي من المتوسطة (16)، والطالبة ليان عبدالرحمن الجهني من المتوسطة (23).وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري للطالبات وأسرهن وقائدات المدارس ورائدات النشاط على هذا الانجاز.وهنأ المدير العام للتعليم المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" نجلاء الشامان, ومديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح, مثمناً الجهود كافة التي بذلت لرعاية الطالبات وإبراز مواهبهن وقدراتهن في مختلف المجالات.// انتهى //17:54ت م0080