باريس 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسأوصت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا اليوم المواطنين من مقيمين و زائرين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في العاصمة الفرنسية باريس، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات.ودعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية :‏(0033626238195- 0033673656324).// انتهى //18:49ت م0094