عرعر 09 رجب 1440 هـ الموافق 16 مارس 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجهات الرسمية, باستدعاء مالك أحد المنتزهات في المنطقة الصناعية بمدينة عرعر, واتخاذ الإجراء الرسمي حيال رصد عدد من المخالفات النظامية، ومنها إقامة نشاط غنائي دون الحصول على ترخيص وما صاحبه من تصرفات عن الذوق العام، وتجاوز إدارة المنتزه الوقت المحدد لساعات العمل.ووجه سموه الجهات المختصة بتكثيف الزيارات الميدانية على المنشآت وضبط التجاوزات المذكورة وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة التأكد من التزام المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية بالأنظمة والتعليمات وأنظمة السلامة.‏// انتهى //18:55ت م0095